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Yerel Mayıs ayında kar sürprizi
Yerel

Mayıs ayında kar sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 08:11:00 -
Mayıs ayında kar sürprizi

Ardahan’da sağanak yağış yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan’da sağanak yağış yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve sağanak yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkiinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan ovasını çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

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