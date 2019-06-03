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Mayıs ayında ihracat, yüzde 11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Mayıs ayında GTS’ye göre ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Mayıs ayında ihracat, yüzde 11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Mayıs ayında GTS’ye göre ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye ihracatta Mayıs ayında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı” dedi.



Ticaret Bakanı Pekcan, Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.



Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Pekcan, Mayıs ayında da yeni bir rekor kırıldığını ifade etti.


Dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerininve antrepolarının ticaretini de yansıtan GTS verilerine göre Mayıs ayında ihracatın geçen yılınaynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini belirten Pekcan, “Böylece Türkiye ihracatta Mayıs ayında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.” dedi.



Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 5 ayında ihracatın ise yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.



Pekcan, Mayısta ithalatın da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti.



Dış Ticaret Açığı yüzde 78,11 azaldı



Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,11 düzeyinde azalarak 1 milyar 774 dolara gerilediğini bildiren Pekcan, “Geçen yılın Mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti“ dedi.



2019 yılında dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret eden Pekcan, “Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azalmıştır.” ifadesine yer verdi.



-İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5


Geçen yılın Mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının Mayıs ayında yüzde 90,5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9’dan yüzde 87,9’a çıktığını ifade etti.



Mayıs ayında Türk Lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan,bu dönemde Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 11 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.



Bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını yüzde 5,37 oranında artıran Türkiye’nin aynı dönemde yüksek katma değerli yatırım ürünleri ihracatında ise yüzde 8,88 artış yakaladığını belirten Pekcan, hedeflerinin ihracat kompozisyonu içerisindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı.



- “İhracatçılarımızdan Bayram hediyesi”



Bakan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:


“Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır. İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur.İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayıs’ta AB’ye yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken,hedef pazarlardan, ABD’ye yüzde 25,6, Rusya’ya yüzde 13,9, Meksika’ya yüzde 20,9 Çin’e yüzde 2,6 oranında artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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