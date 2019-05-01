Mayıs ayında 5 metre karla mücadele
Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde 5 metrelik karla mücadele devam ediyor01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:21
İlçenin yüksek kesimlerinde mayıs ayının başlamasıyla hala il özel idaresinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Yüksek kesimlerde il özel idaresi karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen kar dağlarını temizleyerek yolları ulaşıma açıyor.
EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
İl özel idaresi ekipleri kış aylarından beri gece gündüz demeden tüm yolları açarken, mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde mücadele devam ediyor.
İHA
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