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Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu- Otomotiv endüstrisini 1 milyar 944 milyon 391 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 627 milyon 522 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 758 milyon 38 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 944 milyon 391 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 627 milyon 522 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 44,4 ile mücevher, yüzde 33,5 ile tütün sektörlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 12,5'lik artışla 13 milyar 39 milyon 697 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 12 artışla 2 milyar 16 milyon 197 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 6,9 artışla 460 milyon 59 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.



- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti



İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat 1 milyar 429 483 bin dolar ile Almanya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde oran bazında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke Çad oldu. Çad'a yapılan ihracat yüzde 930 artarak 12 bin 314 dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 Mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 -31 MAYıSSON12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim('19/'18) Pay(19)(%)2017 - 20182018 - 2019Değişim('19/'18) Pay(18)(%)
I. TARIM1.896.9382.016.1976,312,022.155.34922.809.5183,012,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.255.6151.257.4350,17,514.988.73414.993.4380,08,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 559.444591.7815,83,56.390.1796.806.2686,53,8
Yaş Meyve ve Sebze 213.053140.951-33,80,82.473.7852.082.139-15,81,2
Meyve Sebze Mamulleri 137.415138.9851,10,81.516.6711.560.1932,90,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 98.740118.17319,70,71.317.1701.436.4639,10,8
Fındık ve Mamulleri 140.153133.788-4,50,81.830.3191.637.930-10,50,9
Zeytin ve Zeytinyağı 27.55228.0151,70,2409.114317.087-22,50,2
Tütün 72.47796.76533,50,6953.5881.054.33310,60,6
Süs Bitkileri ve Mam.6.7808.97832,40,197.91199.0251,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER211.948231.3079,11,42.438.5112.588.1076,11,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller211.948231.3079,11,42.438.5112.588.1076,11,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ429.374527.45522,83,14.728.1045.227.97410,62,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri429.374527.45522,83,14.728.1045.227.97410,62,9
II. SANAYİ11.590.06013.039.69712,577,6128.405.744139.100.2988,376,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.089.2111.187.2459,07,112.303.80512.399.8650,86,9
Tekstil ve Hammaddeleri747.205788.3835,54,78.402.6028.342.332-0,74,6
Deri ve Deri Mamulleri 141.957162.86214,71,01.641.6121.693.6403,20,9
Halı 200.048236.00018,01,42.259.5902.363.8934,61,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.461.1521.944.39133,111,616.392.69019.068.29316,310,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.461.1521.944.39133,111,616.392.69019.068.29316,310,5
C. SANAYİ MAMULLERİ9.039.6979.908.0619,658,999.709.249107.632.1417,959,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.481.0061.627.5229,99,717.685.81117.812.9430,79,9
Otomotiv Endüstrisi2.764.0892.758.038-0,216,430.562.32330.802.8230,817,0
Gemi ve Yat133.53953.990-59,60,31.207.2061.072.017-11,20,6
Elektrik Elektronik985.7901.046.6516,26,211.219.99511.357.4251,26,3
Makine ve Aksamları622.848782.61725,74,76.668.8007.722.87615,84,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 716.063828.40015,74,97.514.8198.237.8579,64,6
Çelik1.204.1131.360.72913,08,112.400.15815.918.34828,48,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri273.577354.42629,62,12.849.7053.241.03913,71,8
Mücevher250.848362.20244,42,23.304.5534.382.52232,62,4
Savunma ve Havacılık Sanayii190.016249.01231,01,51.885.6652.326.31523,41,3
İklimlendirme Sanayii406.279473.92616,72,84.294.6104.638.7698,02,6
Diğer Sanayi Ürünleri11.52910.546-8,50,1115.605119.2063,10,1
III.MADENCİLİK430.251460.0596,92,74.677.8334.471.113-4,42,5
Madencilik Ürünleri430.251460.0596,92,74.677.8334.471.113-4,42,5
T O P L A M(TİM*)13.917.24915.515.95311,592,3155.238.926166.380.9297,292,0
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat339.464481.67841,92,96.742.6525.006.874-25,72,8
ÖZEL İHRACATTOPLAMI14.256.71315.997.63112,295,1161.981.579171.387.8035,894,8
Antrepo veSerbest Bölgeler Farkı827.005815.847-1,34,98.132.3789.383.38415,45,2
GENEL İHRACATTOPLAMI15.083.71816.813.47811,5100,0170.113.957180.771.1876,3100,0


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
  1. ihracat rakamları

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