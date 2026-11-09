Mayın patladı! Hayvan otlatan 3 çocuk hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güneydeki komşumuz Suriye'nin Humus ili kırsalında hayvan otlatılan bölgede meydana gelen mayın patlamasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus Enformasyon Müdürlüğü, Tedmur (Palmira) kentinin batısındaki Ed-Devve bölgesinde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu.
Açıklamada, patlamanın meydana geldiği sırada bölgede küçükbaş hayvan otlatan 3 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Çocukların kimlikleri ve yaşlarına ilişkin detay paylaşılmazken, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda henüz resmi bir bilgi verilmedi.