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Mayın arama köpeği görev esnasında öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz  hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:58
Mayın arama köpeği görev esnasında öldü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari  ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava  destekli operasyon sürüyor.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen  teröristlere ait 4 kalaşnikof, iki M-16 piyade tüfeği, makineli tabanca, iki el  yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, dürbün, iki şarjör ve iki şemsiye ele  geçirildi.

Mayın arama köpeği kaybedildi

Operasyonda İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki  Hüner isimli mayın arama köpeği, tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak  etmesi sonucu öldü.

Hüner'in patlayıcıyı tespit etmesiyle güvenlik güçlerinin hayatını kurtarmış olduğu belirtildi.

Önceki gün, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki  Yazlıca Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin  alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirilmişti. İHA  tarafından bölgede tespit edilen 7 terörist, F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz  helikopterlerinin destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:58
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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