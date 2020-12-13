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Sağlık Maydonozun bilinmeyen 5 faydası
Sağlık

Maydonozun bilinmeyen 5 faydası

Hem sindirim sistemi için hem de cilt için inanılmaz faydalar sağlayan maydonoz, doğada bulunan en güçlü antioksidanlardan biridir. Uzmanlar, özellikle maydonoz saplarının birçok hastalığa iyi geldiğini söyler. Peki maydonoz nelere iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 04:31:00 -
Maydonozun bilinmeyen 5 faydası

Maydonoz, virüslere karşı en etkili besinlerden biridir. Anti-enflamatuar etkiye sahip olan bu bitki, ağız kokusunda kanser önlemeye kadar sağlığa birçok fayda sağlar. İçeriğinde uçucu yağ, aplin ve glikoz barındırır. Vücuttaki enfeksiyonu atmada etkili bir madde olan müsilaj bakımından da oldukça zengindir. Kendine özgü bir kokuya sahip olan maydonoz, diş ağrısı, mide hastalıkları, kemik ve kas iltihaplanmalarını da engeller.

İşte maydonozun 5 inanılmaz faydası...

- A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte göz sağlığına birebir gelir. İçerdiği beta karoten maddesi, göz içerisindeki sıvıyı dengeleyerek katarak ve tansiyon gibi önemli hastalıkların oluşmasını engeller.

- Çok güçlü bir antioksidandır. Kan akışını dengeler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

- Sindirim sistemine iyi gelir. Yüksek lif sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kabızlık gibi sorunları çözmede de oldukça etkilidir.

- Mide asidini dengeler, ülser ve reflü gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

- Hem cilt hem de saçlar için yenileyici etki gösterir. Saç hücrelerini yenileyerek kepeklenmeyi önler. Ayrıca saç kırıklarını onararak daha parlak bir görünüm kazandırır.

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