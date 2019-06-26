May’den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan tarafından İstanbul’da katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya dair açıklamada bulundu.26 Haziran 2019 Çarşamba 14:29
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, Suudiler tarafından canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya dair açıklamada bulundu.
May, "Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun ortaya çıkarılmasını istiyor ve soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ediyorum." dedi.
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