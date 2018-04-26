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Maydanozun uzun süre canlı kalması için...

Maydanoz sofralardan eksik olmayan olmaması gereken otlardan Türkler olarak maydanozu çok seviyor çorbadan köfteye her yemeğe kullanılıyoruz ama maydanoz taze nane kişniş reyhan fesleğen çabuk solan çürüyen otlardan peki maydanoz ömrü nasıl uzatılır maydanoz nasıl saklanır?

26 Nisan 2018 Perşembe 22:25
Maydanozun uzun süre canlı kalması için...

Taze olarak tüketmek için maydanozu yıkamadan kuru bir halde bağından ayırmadan sap kısımlarından bir iki santim kadar kesip su dolu bir bardağa koyun suyu rengi değişince suyu değiştirin hatta sapından yine bir iki santim kesin böylece maydanozun ömrü oldukça uzayacaktır.

A4 KAĞIDINA SARIN

Eğer daha uzun süre saklamak istiyorsanız yıkayın, kurulayın. Sapları ile beraber bir a4 kağıdına sarın hafifce büküp buzluğun kapak kısmına koyun. İhtiyacınız olduğunda açıp hızlıca doğrayabilirsiniz. Ya da maydanozu yıkayın, kurulayın, ayıklayın, doğrayın, buzdolabı poşeti içine koyup dondurun. İstediğiniz zaman biraz alın ve tekrar kapatıp buzluğa koyun.

DİĞER SAPLI OTLARA DA UYGULANABİLİR

Aynı işlemler nane, kişniş, dereotu, reyhan gibi otlar için de geçerli. Sıcak havalarda ise yine su dolu bardağa koyup üzerine şeffaf bir poşet geçirin. Yaprakları sararmayacaktır.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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