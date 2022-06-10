Maydanoz suyu kürü: İbrahim Saraçoğlu'ndan hızlı zayıflama için maydanoz suyu nasıl hazırlanır?

Tüm dünya ülkelerinde sık tüketilen maydanoz, A, B12, K ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir bitkidir. Ayrıca harika bir kalsiyum ve demir deposudur. Zengin lif, mineral ve vitamin içeriği sayesinde bağırsak, mide, damar, kalp, böbrek ve idrar yolları hastalıklarına karşı koruyucudur.

Diyetisyenlerin listelerinde sık sık yer alan maydanoz suyu zayıflatıyor mu? İşte detaylar…

Maydanoz suyu zayıflatır mı?

Metabolizma hızlandıran ve vücudu toksinlerden arındıran maydanoz suyu, düzenli kullanıldığında haftada 1 ile 2 kilo vermenizi sağlıyor. Limon suyu ile tüketildiği zaman etkisi daha da artan maydanoz suyuna 15 gün devam etmeniz ve 1 hafta aranın ardından yeniden başlamanız öneriliyor. Maydanoz suyu düzenli kullanıldığında 2 ayda 8 kiloya kadar zayıflatıyor. Üstelik verilen kilolar kalıcı oluyor.

Zayıflatan maydanoz suyu nasıl hazırlanır?

Maydanoz Suyu Kürü (Zayıflama İçin) Tarifi İçin Malzemeler

15-16 adet maydanoz

1 adet limon

1 bardak su

Maydanoz Suyu Kürü (Zayıflama İçin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Zayıflamak isteyenler Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hocamızdan zayıflama, sivilce ve karaciğer yağlanmasına karşı uygulamanız gereken süper bir karışım:

Son zamanlarda bir çok kişi tarafından tercih edilen maydanoz suyu limon kürü zayıflama ve ödem atmanın yanı sıra sivilce problemlerinde de oldukça etkili sonuçlar veriyor. Eğer şimdiye kadar bu mucizevi kürü hiç yapmadıysanız, lütfen vakit kaybetmeden maydanoz suyu uygulamasına başlayın.

Maydanoz Suyu Limon Kürü Nasıl Yapılır?

Bu kürün yapılışı çok basittir. Sabah uyandığınızda blender’a belirtilen miktar ölçüsünde maydanozu atın üstüne 1 tane limonun suyunu iyice sıkın, son olarak da üzerine 1 bardak su ekleyin. Malzemelerimizi blender’a ekledikten sonra blender’i çalıştırarak yemyeşil bir su elde edeceksiniz. Kürünüz hazır.

Maydanoz Suyu Kürü Nasıl Uygulanır?

Maydanoz Kürü Uygulanışı: Yukarıda olduğu gibi elde ettiğiniz maydanoz suyu sabahları kahvaltıdan 15 dk önce aç karnına içilir. Bu düzenli olarak ara vermeden 15 gün boyunca uygulanır. Dilerseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vererek tekrar aralıksız 15 gün uygulayabilirsiniz. Bu yaptığımız ikinci 15 günlük uygulama şekli özellikle karaciğer yağlanması olan kişiler için önerilir. Ayrıca mutlak suretle maydanoz kürü her gün taze olarak hazırlanmalıdır.