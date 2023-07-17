Maydanoz, limon, sarımsak kürü! İbrahim Saraçoğlu'dan yağ yakıcı kür ile kiloları gönderen öneriler

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Faydaları Nelerdir?

Özellikle kan damarlarının içten yağ bağlamasına karşı mükemmel bir kürdür.

Ayrıca karaciğer yağlanmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede kalp krizi geçirmek riskini de azaltmaktadır.

Siroza yakalanma, fibroza yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Damar sertliğine karşı koruyucudur.

Kalp damarlarını da açmaktadır.

Kalp damarlarının tıkanmasına yol açan yüksek kolesterolü de önlemektedir.

Kanın akışkanlığını da düzenleyen bir kürdür.

Kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.

Kalorisi düşük olduğu için ve tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Yapılışı

12 adet taze maydanoz

1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu