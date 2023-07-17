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Kadın - Aile Maydanoz, limon, sarımsak kürü! İbrahim Saraçoğlu'dan yağ yakıcı kür ile kiloları gönderen öneriler
Kadın - Aile

Maydanoz, limon, sarımsak kürü! İbrahim Saraçoğlu'dan yağ yakıcı kür ile kiloları gönderen öneriler

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:49:00 - 2023-07-17 23:59:45
Maydanoz, limon, sarımsak kürü! İbrahim Saraçoğlu'dan yağ yakıcı kür ile kiloları gönderen öneriler

İbrahim Saraçoğlu’nun özel bir tarifi olan maydanoz, limon, sarımsak kürü kalp ve damar hastalıkları için mükemmel kürdür. Özellikle kalp damarlarına iyi geldiği için kalbin daha sağlıklı olmasını da sağlamaktadır. Ayrıca tarifi mutlaka reçetesine göre yapılmalı ve uygulanmalıdır. İnanılmaz faydaları olan maydanoz, limon, sarımsak kürünün faydaları nelerdir? maydanoz, limon, sarımsak kürü zayıflatır mı? maydanoz, limon kürünün faydaları nelerdir? işte bu soruların yanıtı…

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Faydaları Nelerdir?

Özellikle kan damarlarının içten yağ bağlamasına karşı mükemmel bir kürdür.
Ayrıca karaciğer yağlanmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede kalp krizi geçirmek riskini de azaltmaktadır.
Siroza yakalanma, fibroza yakalanma riskini de azaltmaktadır.
Damar sertliğine karşı koruyucudur.
Kalp damarlarını da açmaktadır.
Kalp damarlarının tıkanmasına yol açan yüksek kolesterolü de önlemektedir.
Kanın akışkanlığını da düzenleyen bir kürdür.
Kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.
Kalorisi düşük olduğu için ve tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Yapılışı

12 adet taze maydanoz
1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)
Yarım su bardağı su
2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

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