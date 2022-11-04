  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Maydanoz çift, bu sefer fena çuvalladılar!
Medya

Maydanoz çift, bu sefer fena çuvalladılar!

Üzerlerine konu olmayan her konuda ahkam keserek kendi şarkıcılıklarını ve oyunculuklarının verdiği cesaretle her konuda maydanoz olan Kenan Doğulu-Beren Saat çifti bu sefer katıldıkları bir etkinlikte giydikleri kıyafetlerle alay konusu oldular.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:04:07 - 2022-11-04 17:04:07
Maydanoz çift, bu sefer fena çuvalladılar!

Her konuda ahkam keserek kendi şarkıcılıklarını ve oyunculuklarının verdiği cesaretle ilgili-ilgisiz her şeye maydanoz olan Kenan Doğulu-Beren Saat çifti bu sefer katıldıkları bir etkinlikte giydikleri pembeli kıyafetlerle alay konusu oldular.

Ahlaksız kanal Netlix'in, dün gece gerçekleşen etkinliğine sözde sanatçı kimliği ile birçok kişi katıldı. Platform, bugüne kadar imza attığı birçok ahlaksız yapımı ve yeni sezonda yer alacak içeriklerini tanıtırken, yine skandallara imza atıldı.. Geceye katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, tercih ettikleri pembeli kıyafetlerden dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu. Pek çok ünlü isim eserlerinden çok giydikleri dekolteli kıyafetle isimlerinden bahsettirirken, geceye alay konusu olan isimler Kenan Doğulu ve Beren Saat oldu.

Pembeler içinde el ele tutuşarak geceye katılan çiftin fotoğrafları sosyal medyada dalga konusu oldu.

İkilinin fotoğraflarını görenler, 'Kenan ve Beren bundan sonra hayatlarına pamuk şeker olarak devam etme kararı aldı' diyerek kıyafetlerini ti'ye aldılar.

İşte Kenan ve Beren'in pembeli alay konusu olan kıyafetleri....

 

 

NE DEMİŞLERDİ 

Katıldıkları bir etkinlikte hiç uzman olmadıkları alanlarda ahkam kesen ikilinin geçtiğimiz dönemde yaptıkları açıklamalardan satır başları ise şöyle...

“RAHATSIZLIKLARIMIZI DİLE GETİRDİĞİMİZDE KÖPRÜLERE YOLLARA BAK DENİLDİ”

*Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik.

*Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.

“ÜNİVERSİTELER SAYGINLIĞINI YİTİRDİ”

Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor.

KENAN DOĞULU’DAN ‘MÜZİK YASAĞI’ TEPKİSİ

Kenan Doğulu ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını söyleyerek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını istedi.

 

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Medya

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Medya

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!
Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

Ekonomi

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!
Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

Spor

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

SİHA ve F-16 savaş uçakları için üretilecek: 2023'te faaliyete geçecek! Dev yatırım
SİHA ve F-16 savaş uçakları için üretilecek: 2023'te faaliyete geçecek! Dev yatırım

Ekonomi

SİHA ve F-16 savaş uçakları için üretilecek: 2023'te faaliyete geçecek! Dev yatırım

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti
Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

Dünya

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!
İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!

Ekonomi

İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!
Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Spor

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Papa Franciscus, Bahreyn'den dünyaya çağrı: Silahlar sussun! Unutulmuş bir savaşın ızdırabı...
Papa Franciscus, Bahreyn'den dünyaya çağrı: Silahlar sussun! Unutulmuş bir savaşın ızdırabı...

Dünya

Papa Franciscus, Bahreyn'den dünyaya çağrı: Silahlar sussun! Unutulmuş bir savaşın ızdırabı...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23