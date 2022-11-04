Maydanoz çift, bu sefer fena çuvalladılar!

Her konuda ahkam keserek kendi şarkıcılıklarını ve oyunculuklarının verdiği cesaretle ilgili-ilgisiz her şeye maydanoz olan Kenan Doğulu-Beren Saat çifti bu sefer katıldıkları bir etkinlikte giydikleri pembeli kıyafetlerle alay konusu oldular.

Ahlaksız kanal Netlix'in, dün gece gerçekleşen etkinliğine sözde sanatçı kimliği ile birçok kişi katıldı. Platform, bugüne kadar imza attığı birçok ahlaksız yapımı ve yeni sezonda yer alacak içeriklerini tanıtırken, yine skandallara imza atıldı.. Geceye katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, tercih ettikleri pembeli kıyafetlerden dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu. Pek çok ünlü isim eserlerinden çok giydikleri dekolteli kıyafetle isimlerinden bahsettirirken, geceye alay konusu olan isimler Kenan Doğulu ve Beren Saat oldu.

Pembeler içinde el ele tutuşarak geceye katılan çiftin fotoğrafları sosyal medyada dalga konusu oldu.

İkilinin fotoğraflarını görenler, 'Kenan ve Beren bundan sonra hayatlarına pamuk şeker olarak devam etme kararı aldı' diyerek kıyafetlerini ti'ye aldılar.

İşte Kenan ve Beren'in pembeli alay konusu olan kıyafetleri....

NE DEMİŞLERDİ

Katıldıkları bir etkinlikte hiç uzman olmadıkları alanlarda ahkam kesen ikilinin geçtiğimiz dönemde yaptıkları açıklamalardan satır başları ise şöyle...

“RAHATSIZLIKLARIMIZI DİLE GETİRDİĞİMİZDE KÖPRÜLERE YOLLARA BAK DENİLDİ”

*Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik.

*Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık.

“ÜNİVERSİTELER SAYGINLIĞINI YİTİRDİ”

Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor.

KENAN DOĞULU’DAN ‘MÜZİK YASAĞI’ TEPKİSİ

Kenan Doğulu ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını söyleyerek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını istedi.