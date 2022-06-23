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Kadın - Aile Mayasız puf puf poğaça tarifi! Agizda dağılan poğaça
Kadın - Aile

Mayasız puf puf poğaça tarifi! Agizda dağılan poğaça

Ağızda dağılan pastane poğaçası

Yeniakit Publisher
2022-06-23 12:59:00 - 2022-06-23 13:01:12
Mayasız puf puf poğaça tarifi! Agizda dağılan poğaça

Mayasız Puf Puf Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 paket kabartma tozu
4 su bardağı kadar un

İçi için;

Maydanoz
Lor peyniri

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı
Susam

Mayasız Puf Puf Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tuzumuzu leğenimize alıyoruz.
Elimizle güzelce karıştırdıktan sonra, yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz ve hamur kulak memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlıyoruz.
Elimizle ile hafifçe bastırıp, ortasına peynirli harç koyup, uç kısımlarını birleştiriyoruz ve birleşme yerleri alt kısma gelecek şekilde tepsiye diziyoruz.
Üzerine yumurta sarısı sürüp, çatalla çizik atıyoruz.
Daha sonra susam serpip, 175 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun.

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