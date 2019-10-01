Mayasız poğaça nasıl yapılır? Sirkeli sodalı poğaça tarifi Maya kullanılarak yapılan poğaçaları hazırlamak uzun zaman alıyor. Bu nedenle hanımlar özellikle çocuklarının beslenme çantalarına koyabilmek için mayasız tarifleri merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Sirkeli sodalı poğaça” tarifi…

Maya kullanılarak yapılan poğaçaları hazırlamak uzun zaman alıyor. Bu nedenle hanımlar özellikle çocuklarının beslenme çantalarına koyabilmek için mayasız tarifleri merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Sirkeli sodalı poğaça” tarifi… Sirkeli sodalı poğaça tarifi Malzemeler: 1 yumurta beyazı (sarısı üzeri için)

150 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı soda

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığınca un İç malzeme; Peynir Derin bir karıştırma kabının içinde oda sıcaklığında tereyağı ile yumurta alınır. Karışıma un hariç tüm malzemeler sırasıyla eklenir. Unu yavaş yavaş karışıma dahil edilerek kıvam tutturulur. Hamur kıvam alınca parçalar kopartılır ve içerisine peynir yerleştirilir. Hazırlanan poğaçalar yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Poğaçalar 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

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