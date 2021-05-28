Mayalı hamur buzdolabında saklanır mı? Mayalı hamur dolapta kaç gün bekler?

Akşam mayalı hamur sabaha kadar bekler mi, kuru mayalı hamur ne kadar bekler ve kaç gün saklanır gibi sorular merak edilir. Hamuru mayaladıktan sonra saklamaya karar verenler buzdolabında hamuru ne kadar süre saklayabilir?

Mayalı hamur buzdolabında saklanır mı?

Mayalı veya mayasız hamurun ne kadar dayandığı bir kaç konuya göre değişir. Bunların başında yumurta kullanılıp kullanılmadığı gelir. İşte yapılış şekillerine göre mayalı hamurun saklanma süresi...

Mayalı hamuru hazırlarken eğer yumurta ve süt kullandıysanız mayalı hamurunuz buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde 2 gün muhafaza edilebilir.

Sadece un, maya, ılık su ve tuz ile hazırladıysanız hamurunuzu buzdolabında yine ağzı kapalı bir şekilde 3 gün muhafaza edebiliirsiniz.

Maya kullanmadan mayasız olarak hazırladığınız hamurun ise buzdolabı ömrü 1 haftadır.

Tüm mayalı hamurlar, ağzı kapalı bir kabın içerisine yerleştirerek saklanmalıdır. Mayalı hamur ağzı açık olarak saklanmamalıdır.