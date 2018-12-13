0553 313 94 23

May partisinden güven oyunu aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May güven oylamasını 117’ye karşı 200 oy ile kazandı

13 Aralık 2018 Perşembe 00:46
May partisinden güven oyunu aldı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, lider olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazandı.

Başbakan May partisindeki güven oylamasını 117’ye karşı 200 oy ile kazandı.

May’in partisinden güven oyunu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlılarının oluşturduğu Avrupa Araştırma Grubu'nun (ERG) öncülüğünde toplanan güvensizlik mektuplarının sayısının 48'i geçmesiyle güven oylamasının yapılması kararlaştırılmış, vekiller yerel saatle 18:00-20:00 arasında oylarını kullanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 00:46
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Theresa May

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de zafer Theresa May'in! 117'ye karşı 200 oyla kazandı
    1. İngiltere'de zafer Theresa May'in!..
    2. Theresa May'den güvenoyu sonrası..
    3. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan..
    4. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    5. Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu..
    6. İslami ilimler fakültesi 'Spor Toto..
    7. May partisinden güven oyunu aldı
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. New York borsası yükselişle kapandı
    10. İngiltere Başbakanı Theresa May, parti..
    11. Maduro'dan ABD'ye çok ağır suçlama!..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2018
    13. Netanyahu yine Suudi Arabistan'ı savundu
    14. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    15. Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 46..
    16. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    17. Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah..
    18. Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat..
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    20. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Mide bulandıran olay! Okul müdürünün bilgisayarından çıktı
    Mide bulandıran olay! Okul müdürünün bilgisayarından çıktı