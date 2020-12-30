Maxis, 2020'yi Denebunu yatırımıyla tamamladı

İSTANBUL (AA) - İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yeni yatırımını 3,8 milyon lirayla pazarlama teknolojileri platformu Denebunu'ya yaptı.



İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 milyonu aşkın kullanıcı tabanı sayesinde müşterilere denettirdiği ürünlerle markalara odaklı geri bildirim sağlayan Denebunu, Maxis'in 3,8 milyon lirayla liderlik ettiği yatırım turunda toplam 6,5 milyon lira yatırım aldı.



Albaraka Portföy Start-Up GSYF'nin 1,5 milyon lirayla katıldığı yatırım turuna, Denebunu'nun mevcut yatırımcıları Nevzat Aydın, Fırat İşbecer, Burak Divanlıoğlu ve Serkan Borançılı ise toplam 1,2 milyon lirayla eşlik etti.



Duygu Akbudak ve Barış Yeşilçiçek tarafından 2016'da kurulan Denebunu'nun sayesinde ürünlerini hedefledikleri müşteri kitlelerine deneterek doğrudan ve tutarlı geri bildirim almak isteyen markalar bu hedeflerine kolayca ulaşabiliyor.



İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis, ocakta PCI Checklist yatırımıyla başladığı 2020'yi, Denebunu yatırımıyla tamamladı. Fon, bugüne kadar Kolay İK, Mutlubiev ve PCI Checklist girişimlerine yatırım yaptı.







- "Yurt dışı açılımına destek olmak hedefiyle yatırım yaptık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen yapan Maxis Genel Müdürü Selami Düz, Türkiye'de kısa sürede ulaştığı yüksek kullanıcı sayısı ve odaklı geri bildirimlerle önemli bir başarı yakalayan Denebunu'nun kendisini kanıtlamış ekibi tarafından başlatılan yurt dışı açılımına destek olmak üzere yatırım yaptıklarını bildirdi.



Düz, 2021'de de hızlı ölçeklenme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



Denebunu Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Duygu Akbudak ise, pandemi sonrasında iş ortağı markaların dijital mecralara daha fazla yatırım yapmaya başlamasıyla bu yıl 2 kat büyüdüklerini aktardı.



Akbudak, "300'den fazla markaya uçtan uca dijital pazarlama hizmeti sunma amacıyla çıktığımız bu yolculukta, özgün teknolojik çözümleri ve veri odaklı bakış açıları sayesinde Türkiye'de yakaladığımız başarıyı, bu yatırımla yurt dışı pazarlarında da yakalama arzusundayız." açıklamasında bulundu.

