Max Kruse’den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'den yeni bir açıklama geldi.

Sky Sports'a konuşan Alman futbolcu, Fenerbahçe ile hukuki bir süreç yaşayacağız, haklı olduğumu düşünüyorum ve bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu, "Para artık benim için önemli değil. Bundesliga'da her kulüp benim isteklerimi karşılayabilir" sözleriyle ülkesinde oynamak istediğini de ifade etti. Kruse bu sezon Fenerbahçe'de 23 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 8 de asist yapmıştı.