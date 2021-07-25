2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşında Almanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Almanya'nın 3-2 kazandığı maçın ardından Fenerbahçeli eski futbolcu Maş Kruse evlenme teklif etti. Kruse, canlı yayında 'Kız arkadaşıma bir mesajım var' dedi ve tişörtünü gösterdi. Tişörtün üzerinde Kürtçe olarak 'Benimle evlenir misin?' yazıyordu.

Max Kruse hangi takımda oynuyor? Max Kruse kimdir?

Max Kruse 19 Mart 1988'de Kruse, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaleti Stormarn iline bağlı Reinbek kentinde doğdu. Reinbek'te ve Hamburg'da büyüdü.

Kruse, doğduğu kentin takımı olan TSV Reinbek altyapısında futbola başladı. Kruse sırasıyla 2006'da Werder Bremen ile profesyonel kariyerine başladı. Maş Kruse; St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg formaları giydi. 2016'da yeniden Werder Bremen'e imza atan Max Kruse 2019'da Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Kruse 7 gol atıp 8 asist yaptı. 2020'de Kruse, Union Berlin ile anlaştı.