Mavi Vatan’ın Yeni Vurucu Güçleri

Denizlerin altındaki keskin KILIÇ

Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan KILIÇ 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı/yüzey operasyonları için optimize edilen KILIÇ 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi üstün özellikleri sahada fark yaratıyor.

KILIÇ Ürün ailesinden KILIÇ 200 ürünü orta sınıf kategorisinde olup, KILIÇ 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi. KILIÇ 200; İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamera ile artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor.

Mavi Vatan’da TUFAN

Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkat çekiyor.

TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor. Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor. TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.