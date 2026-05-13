  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var İhmal bizi bitirdi: Türkiye yok olmanın eşiğinde! Aile Çökerse Ülke Uçuruma Sürüklenir! "İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana! Eyüp Sultan Cami yaz sonu açılıyor Avrupa'nın en büyüğü Fransa'ya mühür olacak Ankara’da "Sanal Çetelere" şafak operasyonu: 19 gözaltı Mustafa Varank’ın “geyik” esprisi törene damga vurdu! Enerji Bakanı’nın yüzüne dikkat Türkiye güne dev operasyonla uyandı: '5 milyar 800 milyon TL' olarak açıklandı ABD’liler suikast girişimlerine inanmıyor Mallarını iyi tanıyorlar
Gündem Mavi Vatan’a çelikten zırh: Denizlerdeki haklarımız kanunla mühürleniyor!
Gündem

Mavi Vatan’a çelikten zırh: Denizlerdeki haklarımız kanunla mühürleniyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mavi Vatan’a çelikten zırh: Denizlerdeki haklarımız kanunla mühürleniyor!

Türkiye, denizlerdeki egemenlik haklarını ve ‘Mavi Vatan’ doktrinini yasal bir kaleye dönüştürüyor. AK Parti tarafından hazırlanan müstakil ‘Mavi Vatan Kanunu’ ile kıta sahanlığından münhasır ekonomik bölgeye kadar tüm haklarımız tek bir çatı altında toplanıyor. Kurban Bayramı sonrası Meclis’e gelmesi beklenen tarihi düzenleme, denizlerdeki 'gri bölgeleri' uluslararası hukuka göre tanımlayarak oldu bittilere kapıyı tamamen kapatacak.

Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’deki varlığını perçinleyecek stratejik bir hamle geliyor. AK Parti kaynaklarından sızan bilgilere göre, daha önce farklı mevzuatlarda parça parça yer alan deniz yetki alanlarına dair düzenlemeler, artık müstakil bir kanunla yasal bütünlüğe kavuşacak.  

AK Parti, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerini yasal güvence altına almak amacıyla ‘Mavi Vatan’ doktrini çerçevesinde müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması bekleniyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatıldı. Hazırlanan teklifle, daha önce farklı mevzuatlarda yer alan veya kanunlarda boşluk bulunan hususlar tek bir çatı altında toplanarak yasal bütünlük sağlanacak.

DENİZ YETKİ ALANLARI YASAL STATÜYE KAVUŞUYOR

Düzenleme kapsamında, Türkiye'nin denizlerdeki sınırlarını teşkil eden münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırları temel bir kanunla kural haline getirilecek. Kanun teklifiyle Türkiye'nin kendi yetki alanları içinde uygulayacağı hukuki standartlar netleştirilecek ve uluslararası sulara açılan deniz sahaları koruma altına alınacak.

‘GRİ BÖLGELER’ ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE TANIMLANACAK

Hazırlanan taslakta, özellikle Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime neden olan ve "gri bölge" olarak adlandırılan ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü de ele alınıyor. Söz konusu coğrafi formasyonların tarifi ve statüsü, Uluslararası Deniz Hukuku ilkeleri doğrultusunda "Mavi Vatan Kanunu" içinde yer alacak.

TSK VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİ ALINDI

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde, Dışişleri Bakanlığı bürokratları ile koordineli bir çalışma yürütülüyor. Taslak düzenleme oluşturulurken Uluslararası Deniz Hukuku normları ile Türk kanunları karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teknik görüş ve önerileri de çalışmaya dahil edildi.

Mavi Vatan doktrinini iç hukukun bir parçası haline getirecek olan kanun teklifinin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Mavi Vatan’da tarihi eşik: Aynı anda 50 askeri gemi inşa edilecek
Mavi Vatan’da tarihi eşik: Aynı anda 50 askeri gemi inşa edilecek

Teknoloji

Mavi Vatan’da tarihi eşik: Aynı anda 50 askeri gemi inşa edilecek

Mavi Vatan’ın bekçisi Libya’da! AKINCI TİHA dünyayı hayran bıraktı
Mavi Vatan’ın bekçisi Libya’da! AKINCI TİHA dünyayı hayran bıraktı

Gündem

Mavi Vatan’ın bekçisi Libya’da! AKINCI TİHA dünyayı hayran bıraktı

ZAHA’ya ikinci faz: Mavi Vatan’a 27 yeni araç
ZAHA’ya ikinci faz: Mavi Vatan’a 27 yeni araç

Gündem

ZAHA’ya ikinci faz: Mavi Vatan’a 27 yeni araç

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisinin sahneye çıkması salonda protestoya yol açtı. Seyirciler “soykırı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimi..
Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!
Gündem

Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 4 kişinin deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışırken gözaltına alınması üzerine Kuveyt yönetimi "..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23