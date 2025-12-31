Mavi Vatan’a çelik kalkan: ASELSAN ve ASFAT’tan büyük hamle: Dev anlaşma resmen duyuruldu!

Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaracak dev stratejik hamle resmen duyuruldu. Savunma sanayiinin iki devi ASELSAN ve ASFAT, deniz platformlarına yönelik radar, silah ve sualtı sistemlerini kapsayan 225 milyon euro değerinde devasa bir anlaşma sağladı.

ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarına yönelik savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonu için 225 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile ASFAT arasında, deniz platformlarına yönelik Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu için 225 milyon tutarında sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.