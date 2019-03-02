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Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"

Ülkenin 3 tarafını kaplayan denizlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Mavi Vatan tatbikatı özellikle Yunanistan'ı korkutuyor. Yunan medyası üst üste her gün tatbikatla ilgili haberler yaparken Mavi Vatan tatbikatını ise "Yunanistan'ı işgal provası" olarak gördüklerini ifade ederek korkularını gizleyemiyorlar.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:43

Türkiye'nin en prestijli ve Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri tatbikatı olan Mavi Vatan 2019 Ege'de Yunanistan'ı paniğe sevk etti. Yunan sahil şeridine yakın yerlerde gerçekleşen tatbikat Atina'ya korku saldı.

Yunan televizyonları hemen her gün tatbikata ilişkin haberler yapıyor.

"Türkiye'den izinsiz kuş uçuramayız"

Yunan televizyon kanalında yayınlanan bir programda Türkiye'nin Ege'deki saha üstülüğüne ilişkin yayın yapıldı. Programda konuklar Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatını 'Yunanistan'ı işgal provası' olarak değerlendirirken "Ege'de onlardan izinsiz bir kuşun dahi uçamayacağını gösteriyorlar" ifadelerini kullandılar.

"Bağımsızlığın göstergesi"

Konuşulan bir diğer konu ise Türkiye'nin tatbikatta kullandığı silah, mühimmat ve araçların yerli oluşu oldu. Yerli silahlar ile Ege merkezli olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştiren Türkiye'nin bu araç ve gereçlerle bağımsızlık mesajı verdiğine dikkat çekildi.

Programda "Türkiye bu yerli sistemlerini kullanarak bize ve tüm dünyaya bağımsız olduklarını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:43
  1. Mavi Vatan 2019
  2. Atina
  3. Ege
  4. Yunanistan
  5. Akdeniz
  6. Karadeniz
  7. Yerli silahlar

YORUM YAZ

  • BenceBence46 dk önce
    O adalar yunanlılara hak etmedikleri kadar hem sayıca fazla hem de ana karalarına çok uzak ...Bize yakın olan ve zamanında ayak oyunları ile bizden alınan 12 adayı geri almalıyız ...
  • TALHATALHA47 dk önce
    Yok canım ne işgali? Ne provası? Yunanlı komşularımız siz rahat rahat uyuyun. Kedidir kedi...
  • CabbarCabbar1 sa önce
    Yok be yorgo korkmana gerek yok. Bu tatbikat seni aşar.Zaten bir ..lik canin var.

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