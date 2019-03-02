Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"

Türkiye'nin en prestijli ve Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri tatbikatı olan Mavi Vatan 2019 Ege'de Yunanistan'ı paniğe sevk etti. Yunan sahil şeridine yakın yerlerde gerçekleşen tatbikat Atina'ya korku saldı.

Yunan televizyonları hemen her gün tatbikata ilişkin haberler yapıyor.

"Türkiye'den izinsiz kuş uçuramayız"

Yunan televizyon kanalında yayınlanan bir programda Türkiye'nin Ege'deki saha üstülüğüne ilişkin yayın yapıldı. Programda konuklar Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatını 'Yunanistan'ı işgal provası' olarak değerlendirirken "Ege'de onlardan izinsiz bir kuşun dahi uçamayacağını gösteriyorlar" ifadelerini kullandılar.

"Bağımsızlığın göstergesi"

Konuşulan bir diğer konu ise Türkiye'nin tatbikatta kullandığı silah, mühimmat ve araçların yerli oluşu oldu. Yerli silahlar ile Ege merkezli olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştiren Türkiye'nin bu araç ve gereçlerle bağımsızlık mesajı verdiğine dikkat çekildi.

Programda "Türkiye bu yerli sistemlerini kullanarak bize ve tüm dünyaya bağımsız olduklarını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.