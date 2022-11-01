Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra radikal kararlar almaya devam ediyor. Son olarak Twitter kullanıcılarının bazılarından ücret alınacağı duyuruldu. Peki, kim ne kadar Twitter'a ücret ödeyecek?

Mavi tik ücretli mi oldu ne kadar? Twitter mavi tik ücreti ne kadar oldu?

Musk, Twitter'da bulunan mavi tik uygulamanın lordlar ve köylüler sistemi olduğunu ve bu durumun bir saçmalık olduğunu ifade etti.

Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini duyurdu. Musk söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.

Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını belirtti.