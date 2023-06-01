Mavi Marmara’nın 13. Yıldönümünde yürüyüş gerçekleştirilecek

Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara Gemisine 31 Mayıs 2010’da işgalci İsrail tarafından düzenlenen ve 10 insani yardım gönüllüsünün şehit olduğu, çok sayıda insani yardım gönüllüsünün ise yaralandığı saldırının yıldönümünde yürüyüş gerçekleştirilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Fatih Camii avlusunda başlayıp Beyazıt Meydanında sona erecek.

“Kudüs’ün Özgürlüğü İçin" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşle, hem İsrail’in zulmü bir kere daha tüm dünyaya haykırılacak hem de uluslararası topluma duyarlılık çağrısında bulunulacak.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yayınladığı video mesajında, şehit edilen insani yardım gönüllülerini anmak ve Gazze’deki İsrail zulmüne tepki göstermek amacıyla herkesi yürüyüşe katılmaya davet etti.

3 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan yürüyüşe katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kudüs’ün Özgürlüğü İçin” Yürüyüşü

Tarih: 3 Haziran 2023 Cumartesi

Saat: 17:00

Yer: Fatih Cami Avlusu