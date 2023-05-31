Mavi Marmara şehitlerini anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Ümmet kardeşliğini tesis etmek ve modern dünyada insanlığın halen ayakta kaldığını bütün dünyaya göstermek için 2010 yılının mayıs ayında Türkiye’den demir alarak Gazze’ye doğru yola çıkan Mavi Marmara gemisinin Siyonist İsrail’in eli kanlı askerleri tarafından baskına uğramasının üzerinden 13 koca yıl geçse de acısı yüreklerde halen tazeliğini koruyor.

İsrail uluslararası sularda saldırdı

Siyonist devlet İsrail, 2006 yılında, Hamas’ın seçimleri kazanmasının ardından Gazze’yi havadan, karadan ve denizden ambargo altına aldı. Söz konusu ambargoyu kırmak ve Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 27 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisinin de içinde bulunduğu 6 gemilik bir filo Gazze’ye doğru yola çıktı. Ortadoğu’da haydutluğa soyunun İsrail uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine saldırı düzenledi. 9 mazlumu katleden İsrail askerleri gemideki çok sayıda kişiyi de yaralayıp esir aldı. Malezya, Kuveyt, Cezayir, Yunanistan, İngiltere ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin olduğu Mavi Marmara gemisinde, yaklaşık 600 yolcu bulunuyordu. Uluslararası sularda seyrine devam eden Mavi Marmara gemisine, Siyonist İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da kanlı bir saldırı yapıldı. 31 Mayıs sabahı, Mavi Marmara gemisinin etrafı İsrail ordusuna ait 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile sarıldı.

İçerisinde sadece insani yardım malzemeleri bulunan ve yolcularının tamamı savunmasız olan Mavi Marmara gemisinde tarihin en büyük sivil katliamlarından biri yaşandı. Terör devleti İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda; gazeteci-yazar Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan olmak üzere 10 kişi şehid olmuştu. Hain saldırı sonrası ise 56 kişi gazilik makamıyla şereflendi.

İsrail özür diledi

Türkiye, Siyonist İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya çok sert tepki gösterdi. O dönemde Başbakanlık makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı yoğun bir baskı uygulamaya başladı. Bu yoğun diplomatik baskı sonuç verdi ve İsrail tarihinde ilk defa özür diledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Mart 2013’te dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını için özür diledi ve baskında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tazminat ödemeyi kabul etti.

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