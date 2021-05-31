Mavi Marmara şehidinin annesi: "Kudüs yolunda bütün çocuklarımı şehit vermeye hazırım"

İşgalci siyonistlerin Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan Fahri Yaldız’ın annesi oğlunun şehadet yıl dönümünde konuştu.

Şehit Fahri Yaldız'ın Filistin’deki mazlumlar ve Mavi Marmara'da yer almak için çok çaba harcadığını söyleyen acılı anne Zeliha Yaldız, oğlunun şehadete giden öyküsünün ardında Filistin ve Kudüs sevdası olduğunu belirtti.

"Bu oyunlar yarın sizin başınızda patlayacak ve yok olacaksınız"

İşgalci siyonistlerin ABD ile birlikte Müslümanların başına kurduğu tuzakların kendi başlarına geçeceğini belirten Yaldız, "Müslümanlar bundan 11 sene önce Siyonistler Mavi Marmara Gemisi'ne saldırdığı zaman, birlik ve beraberlik içerisinde ayağı kalksalardı işgalciler bugün Filistinli Müslümanlara bu zulmü yapamazdı. Müslümanlar 11 yıl önce bu günleri ön görmediğinden sesini yükselmedi. Müslümanlar sana karşı birlik içerisinde hareket etseydi ey siyonist kâfir, melun Yahudiler bugün bu yaptıklarına cesaret edemezdin. ABD ile birlikte Müslümanların başına çevirdiğiniz bu oyunlar yarın sizin başınızda patlayacak ve yok olacaksınız." dedi.

"siyonist kâfirlerin yok olacağı günler yakındır"

Dünyanın başına bela olan Siyonistleri Kur'an-ı kerimde yok olacağına dair ayetlerin olduğunu vurgulayan Yaldız, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sizin yok olacağınızı bildiriyor. siyonist kâfirlerin yok olacağı günler yakındır. Sizler bu şekilde İslam ümmetine ve insanlığa karşı horozlanıyor ve güçlü olduğunuzu söylüyorsunuz, gücünüz bir tavuğun gücü kadar yoktur. Ama Müslümanların şimdiye kadar birbirlerinden ayrı olmasından dolayı böyle palazlandın. Filistin ve Kudüs özgür olmayana kadar bizlerde özgür olmayacağız. Çünkü bizim kanımız onların kanına karışmıştır. Sen 10 Müslümanı şehit ettin bunun sana kar alacağını mı sandın? siyonistler ne de olsa biz Müslümanları şehit ediyoruz kimse bize bir şey demiyor, düşüncesiyle Müslümanlara saldırmaya devam ediyor. Mavi Marmara Gemisi'ne saldırı yapıldığı zaman Müslümanlar ayaklansaydı şimdi işgalci siyonist bu hadsizliğe cesaret edemezdi." ifadelerini kullandı.

"Davamdan asla vazgeçmedim, vazgeçmem de"

Onlar öyle sanıyor ki bizler davamızdan vazgeçmişiz. Ben davamdan asla vazgeçmedim, vazgeçmem de. Ey işgalci siyonist senin sonun gelmeyene kadar senin peşini bırakmayacağım. Sakın, zannetme ki Müslümanlar, şehitlerin anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri seni olduğun halde bırakacak senin sonun gelmeyen kadar davalarından asla vazgeçmeyecekler. Ben en son oğlum da şehit olsa, asla işgalcilerle olan mücadelemizden vazgeçmeyeceğim. Ey siyonist israil sen bunu böyle bil, bil, bil… Ey şerefsiz dümbük, namusuz, alçak işgalci siyonistler, Müslümanların seninle ticari ilişkileri kesmeleri gerekiyor ama Müslümanlar bunu yapmıyor. Bugün Müslümanlar seninle ticareti kesip, ürünlerini boykot etse sen Müslümanlara köpek gibi yalvaracaksın." şeklinde konuştu.

"Bağırıp çağırmakla olmaz, birlik olun"

Müslümanların vahdeti oluşturup Kudüs'e sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Yaldız, "Ey Müslümanlar, bağırıp çağıyorsunuz ama bağırıp çağırmakla olmaz. Hep birlik ve beraberlik olun Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturun. Kudüs'e sahip çıkın Filistinli kardeşlerimize yazıktır, onların çocukları hep şehit oldu. Yüzlerce sivil Müslüman şehit oldu bunların onlarcası çocuktu. Siyonist işgalci, sen her zaman merhametsizlik, imansızlık ve dinsizlik yapıyorsun. Ey İslam ümmetinin liderleri, Müslümanlar sizlere sesleniyorum: Ey kardeşlerim, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edin, Kudüs davasından vazgeçmeyin." dedi.

"Bu dava öyle küçük bir dava değildir"

Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının basit ve sırdan bir dav olmadığına vurgu yapan anne Yaldız şöyle devam etti:

Bu dava öyle küçük bir dava değildir. Kadir Gecesi'nde Müslümanlar yapılan saldırılara nasıl dayandı ve bu kadar şehit verildi? O siyonist zalimler kendilerine ses çıkaracak olmayınca saldırılar karşısında sevindiler. Onlar 'Eğer Müslümanlar var olsaydı üzerimiz de uçakları gezdirirlerdi.' dediler. Böyle Müslümanlık olmaz gelin kardeş olalım, birlikte hareket edelim. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi sahabeler Müslümanların vahdeti ve insanların kurtuluşu için nasıl canlarını verdiyse günümüz Müslümanlarında öyle hareket etmesi gerekiyor.

"Oğlum Fahri samimi bir Müslümandı, Filistin ve Mescid-i Aksa için canını verdi"

Oğlu Fahri Yaldız'ın bir Filistin sevdalı Müslüman olduğuna dikkat çeken anne Zeliha Yaldız,"Oğlum Fahri samimi bir Müslümandı, Filistin ve Mescid-i Aksa için canını verdi. Mavi Marmara Gemisi'ndeki diğer 9 şehit de bu uğurda canını verdi. Onlar Filistin'e insani yardım götürüyordu. Sen utanmadan onları uluslararası sularda şehit ettin. Müslümanlar o gün bu davaya sarılsaydı siyonistler işgalciler bugün bunları yapamazdı. Madem işgalciler Müslümanların ayrı olmasından güç alıyor atık Müslümanların vahdeti oluşturması ve Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturma zamanı gelmiştir. Buraları Siyonistlere bırakmayalım. Ey siyonist işgalciler, Kürdistanlı Müslümanlar Filistin ve Mescid-i aksa davasına destek verdiğini beyan etti. Kudüs'ü siyonist gâvurların eline bırakmayacağını söyledi. Türkiyeli Müslümanları Kudüs'e gitmese Kürdistanlı Müslümanlar, halis Müslümanlar geliyor kendinizi toplayın." ifadelerini kullandı.





