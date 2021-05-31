​Mavi Marmara şehidi İbrahim Bilgen mezarı başında yâd edildi

İlim Yayma Cemiyeti Siirt Şubesi ile İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, siyonist katillerin Mavi Marmara gemisine düzenledikleri saldırı sonucu şehid edilen 10 kişiden biri olan İbrahim Bilgen'i mezarı başında andı.

Şehadetinin 11'inci yıl dönümünde Şeyh Musa Mezarlığı'nda kabri başında anılan Bilgen için dostları ve sevenleri hazır bulundu.

Siyonist işgal rejimi ve ABD’yi bir örümcek ağına benzeten Şehid İbrahim Bilgen’in oğlu Yusuf Bilgen, İslam âleminin yapması gereken tek şeyin o örümcek ağına bir el vurup dağıtması olduğunu söyledi.

İşgal rejiminin Filistinlilerin muazzam direnişi ile karşılaştığını ve bu direnişin karşısında barış ilan ederek boyun eğmek zorunda kaldığını anımsatan Bilgen, şunları söyledi:

Babamın Gazze’ye yardım götürmek dışında bir başka amacı vardı, davaya bir meşale olmak, Filistinli kardeşlerinin derdine derman olmak, aynı zamanda dünyaya bu zulmü duyurmak için yola çıktılar ve nu uğurda şehid oldular. Her sene tekrar ettiği gibi işgal rejimi Filistin’e saldırdı ve birçok kardeşimizi yine şehid etti, ama bir avuç Müslüman onları yenmeyi başardı, demek ki gözümüzde büyüttüğümüz, canavarlaştırdığımız İsrail ve ABD’nin gücü bir örümcek ağından ibaretmiş, yapmamız gereken elimizi vurmamız ve o örümcek ağını dağıtmamız yeterli olacak. İslam âlemi maalesef uykuda Batı’da bulunan Müslümanların çıkardığı kadar ses çıkaramıyorlar. İslam alemi artık elini kaldırsın ve şu örümcek ağına bir ellerini uzatsınlar.

Biz, Yahudiler gibi "Sen ve Rabbin gidin savaşın, kazanırsanız biz burada bekliyoruz" demeyeceğiz ta ki davamız zaferle sonuçlanana kadar." diyen Fatma Erdemci, şu şekilde konuştu:

"Kardeşlerimiz orada savaşıyorsa bizlerde onlarla birlikte savaşmak zorundayız"

“Filistin’de Müslümanlar şehid oluyor ve görünen o ki bu şehadet devam edecek, israil zulümle orada var olmaya devam ettikçe İbrahim Bilgen, gibi şehidler çıkmaya devam edecek. Ama bizim Yahudilerin dediği gibi demek bize yakışmaz, onlar Hazreti Musa’ya şöyle demişlerdi: “Sen ve rabbin gidin savaşın, kazanırsanız biz burada bekliyoruz.” demişlerdi. Kardeşlerimiz orada savaşıyor ama bizlerde onlarla birlikte savaşmak zorundayız. Rabbim cihadın her türünde yer almayı ve yolcusu olmayı bize nasip etsin.”