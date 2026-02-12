Mavi Marmara Derneği 2026 Ramazan Yardımları İçin 13 Bölgede Seferberlik Başlattı

Dernek, öncelikli olarak saldırılar, abluka ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi veren Gazze’nin sesi olmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra dünya genelinde adalet, insan hakları ve özgürlüklerin savunulmasına katkı sunma vizyonuyla hareket ederek; acil yardım, insani projeler, eğitim faaliyetleri, gelir temini çalışmaları ve Gazze’nin yeniden inşasına yönelik projeleri de yürütüyor.

Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Filistin ve Filistinlilerin yaşadığı Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye’nin yanı sıra Afrika kıtası, Afganistan ve Yemen’de ihtiyaç sahiplerine erzak, iftar, zekât, bayramlık ve sadaka yardımları ulaştırılıyor. Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen bu yardımlar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlere umut ve moral kaynağı oluyor.

Geçtiğimiz Ramazan ayında “Ramazan’ın Bereketi Kardeşliğe Hayat Olsun” sloganıyla yürütülen çalışmalarda, 20 gün içinde 9 farklı bölgede 50 binden fazla ihtiyaç sahibine fitre-fidye, zekât, bayramlık, sadaka, iftar ve erzak yardımları ulaştırılmıştı. Bu çalışmalar, Ramazan’ın bereketini sınırların ötesine taşıyarak binlerce sofraya konuk olmayı sağladı.

2026 Ramazan’ında 13 Farklı Bölgede Yardım Faaliyetleri

Bu yıl yardım faaliyetleri, başta Gazze olmak üzere; Suriye, Lübnan’daki Filistinli mülteci kampları, Yemen, Afganistan, Bangladeş ve Afrika’da Somali, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Kenya ve Mısır bölgelerinde yürütülecek.

Ramazan boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar arasında:

İftar organizasyonları

Ramazan gıda paketleri

Fitre ve fidye dağıtımları

Zekât emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık desteği

yer alıyor. Özellikle Gazze’de devam eden abluka ve derinleşen insani kriz nedeniyle bu faaliyetler hayati önem taşıyor ve temel gıdaya erişimde büyük zorluk yaşayan aileler için sahada yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Mavi Marmara, savaş, yoksulluk ve yerinden edilmenin gölgesinde Ramazan ayını karşılayan milyonlarca insan için yürüttüğü çalışmaların sadece bir yardım faaliyeti olmadığını; kardeşliğin, umudun ve insan onurunun bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Hayırseverlerin destekleriyle 2026 Ramazan’ında da mazlum coğrafyalarda sofralar kurmaya, gönüllere dokunmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade ediyor.