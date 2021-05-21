Mavi Marmara anlaşması iptal edilsin

Hakkı Bilir İstanbul

Dünyanın gözü önünde Filistin’de bir soykırıma imza atan Siyonist İsrail’e karşı en sert tepki gösteren Türkiye’nin, Mavi Marmara anlaşmasını iptal etmesi bekleniyor. İsrail, anlaşmanın kritik önem taşıyan birçok maddesini yerine getirmedi. Gazze’de uygulanan ablukanın kaldırılacağı, gemiye saldıran asker kılıklı teröristlerin yargılanacağı ve gönderilen insanı yardımların sorunsuz ulaştırılacağı yönündeki taahhütlerini yerine getirmeyen İsrail, anlaşmanın atıl kalmasına neden oldu.

Hukukçular uyarıyor

Hukukçular ve STK temsilcileri ise İsrail’e karşı atılacak adımların en başında Mavi Marmara Anlaşması’nın iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor. Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, “Türkiye olarak Mavi Marmara Antlaşması’nı iptal ederek İsrail’in uluslararası sularda işlemiş olduğu suça karşı sorumluluktan arî olmasını ortadan kaldırmalı ve tüm diplomatik ve hukuki kanallar üzerinden Filistinlilere karşı işlenen suçlara karşı tepkimizi ortaya koymak durumundayız” dedi.

İsrail hiçe sayıyor

İsrail’in hiçbir uluslararası anlaşmaya uymadığını kaydeden Keleştimur, şöyle devam etti: “İsrail’in saldırıları hukuka aykırıdır. İsrail; BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi başlıca İnsan Hakları mevzuatlarını yerle yeksan etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni harekete geçirmek noktasında hareketlendirmeliyiz. Türkiye tarih boyunca zulmün ve zalimin karşısında olmuştur. Bu tarihi mesuliyetimizi hukuki mücadele ile pekiştirmek durumundayız.” Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da, şu değerlendirmede bulundu:

Emsal teşkil eder

“Siyonist İsrail, dünyanın göz önünde bir vahşete imza atıyor. Buna en sert tepkiyi gösteren ülke Türkiye. Devletimiz eğer Mavi Marmara anlaşmasının kaldırılması noktasında bir kararlılık gösterirse, diğer İslam ülkelerine de öncülük etmiş olur. Anlaşmanın maddelerine sadık kalmadıkları da bir gerçek. İvedilikle anlaşma rafa kaldırılmalıdır. Yeni bir olay da değil. Yıllardan bu yana sistematik bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz Kadir Gecesi’nden bu yana ise saldırılarını artırdılar. Çocuklar, kadınlar ve sivillere saldırıyorlar. Türkiye, Mavi Marmara anlaşmasını rafa kaldırırsa, hem İsrail’e anladığı dilden konuşmuş olur hem de diğer ülkelerin cesaretlenmesine zemin hazırlanmış olur.”