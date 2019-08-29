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Mavi Koridor 2019 Rallisi İstanbul’dan start aldı

Enerji şirketleri Gazprom ve Uniper ortaklığında 2008’den beri düzenlenen Mavi Koridor 2019 Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle ilk kez İstanbul’dan yola çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Mavi Koridor 2019 Rallisi İstanbul’dan start aldı

Enerji şirketleri Gazprom ve Uniper ortaklığında 2008’den beri düzenlenen Mavi Koridor 2019 Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle ilk kez İstanbul’dan yola çıktı.



Enerji şirketleri Gazprom ve Uniper’in, doğalgazın motoryakıtı olarak kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği Mavi Koridor 2019 Rallisi, sembolik olarak bu yıl İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nden start aldı. Ralli, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle İstanbul’dan başladı. Rallinin bu yıl 13’üncüsü düzenleniyor. Yola çıkan araçlar, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nın bitiş noktası olan Almanya’nın Griefswald kentine kadar gidecek. Program kapsamında doğal gazlı araç üreticileri ve toplu taşıma hizmetlerinde doğal gazlı otobüs kullanan belediyeler araçlarını sergiledi. Ralli öncesi düzenlenen programda, ulaşım ve taşımacılıkta sıvılaştırılmış (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) yakıt olarak kullanımının artırılmasına ilişkin konular ele alındı. Günün ilk programına, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Ağır Ticari Araçlar Derneği Başkanı İlhami Eksin, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcılar Birliği Başkanı Yaşar Arslan katıldı.



’’Türkiye’de yaklaşık olarak 5 bin araç doğalgazlı’’


Doğalgazlı araç kullanımı hakkında bilgi veren Yaşar Arslan, ’’Türkiye’de 2018 yılının sonu itibariyle yaklaşık olarak 22,5 milyon civarında motorlu araç var. Bunun 10 binde 2’si yakıt olarak doğalgaz kullanıyor. Yani Türkiye, bu alanda çok düşük doğalgaz kullanan ya da doğalgazlı aracı düşük olan ülke kategorisinde. Yaklaşık olarak 5 bin araç doğalgazlı. Bunun temel sebebi; Türkiye’de istasyon sayısının yetersizliğidir. Türkiye’de doğalgazın yaygınlaşması son yıllarda hızlandı. Şu anda 81 ilde doğalgaz olan bir konuma geldik. Doğalgaz artık her ilde ulaşılabilir kaynak olacağı için bundan sonra doğalgazlı araç kullanımının da aratacağı yönünde tahminim var. Büyükşehir belediyeleri toplu ulaşımda bu yakıtı daha yoğun kullanır vaziyette. İstanbul ve Ankara buna hızlı geçiş sağlamış belediyelerimizdir. Kocaeli, Düzce, Kayseri belediyeleri de bu yönde ciddi çalışmalar yapıyorlar’’ dedi.



Doğalgazlı araçların avantajlarına değinen Arslan, ’’CNG’yi tercih eden araçlarda partikül emisyonu yüzde 77 daha azalıyor. Bu çok önemli bir konu. LPG kullanan araçlara göre yüzde 15, dizel yakıtlara göre de yüzde 10 daha az karbon salınımı söz konusu oluyor. Geleceğin kaynaklarından biyogazın da CNG dönüşümlü araçlarda kullanılması mümkün olacak. CNG’li araçlarda motora direkt olarak gaz girişi olduğundan soğuk havalarda yanma işleminde hiçbir sorun yaşamadıkları görülüyor. Araç bakım gider çok düşmüş durumda. Doğalgazlı araçlarda motor yağı değişimleri ve buji ömürler gibi faktörler 3 katına çıkmaktadır. CNG’nin oktan derecesi yüksektir. Yağ ile karışmadığından dolayı motorun ömrünü uzatmaktadır" şeklinde konuştu.



"Toplu ulaşımın mutlak suretle bir kanunu olması lazım"


Doğalgazın toplu ulaşım araçlarında yakıt olarak kullanılmasına değinen Prof. Dr. Mustafa Ilcalı, "Toplu ulaşım sistemi her ilde karmaşa durumundadır. Toplu ulaşımın mutlak suretle bir kanunu olması lazım. Bu kanunu çıkardığımız zaman, taşımayı verimli hale getirmede, yakıt kullanımında optimizasyonun yapılmasında önemli rol oynayacaktır. Optimizasyonla beraber yüzde 30 verimlilik kazanmak mümkün. Kentiçi ulaştırmanın en önemli sorunlarından biri de hava kirliliğidir. Trafik sıkışıklığının hava kirliliğine etkisi çok önemlidir. İlk zamanlarda maske ile dolaşılan bir İstanbul’da, doğalgaza geçilmesiyle birlikte hava kirliliğinde önemli bir azalma olmuştur. Hava kirliliğinin yüzde 50’si trafikten kaynaklıdır. Bu açıdan doğalgaz gibi çevre dostu yakıtların kullanılması önemlidir" ifadelerini kullandı.



Rallinin güzergahı


Mavi Koridor 2019 Rallisi iki etaptan oluşuyor. İlk etapta, Ağustos ve Eylül aylarında Avrupa doğalgazlı araçlar konvoyu, TürkAkım’ın varış noktası olan Kıyıköy yakınında İstanbul’dan yola çıkarak Kuzey Akım 2’nin varış noktası olan Greifswald’a ilerleyecek. Rallinin Rusya ayağında ise TürkAkım’ın başlangıç noktası olan Russkaya’dan Kuzey Akım’ın başlangıç noktası olan St. Petersburg’a gidilecek. Her iki rallinin katılımcılarının kapanış töreni için bir araya geleceği St. Petersburg Uluslararası Doğalgaz Formu’nda doğalgazın taşımacılıkta kullanımına ilişkin özel bir oturum düzenlenecek. Mavi Koridor 2019 Rallisi’nin Avrupa ayağı için İstanbul, Belgrad, Zagreb, Ljubljana, Milano, Brüksel, Viyana, Zwickau, Berlin, Greifswald ve St. Petersburg’ta yuvarlak masa ve basın toplantıları planlanıyor. İstanbul’da başlayan ralli, 20 Eylül’de Greifswald’a ulaşacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
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