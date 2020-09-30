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Aktüel Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava
Aktüel

Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:42:43 -
Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 2 kişinin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasını sağladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Köse, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Köse, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini istedi.

Bir tanığın SEGBİS ile dinlendiği duruşmada avukatın beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, A.E. ve M.E'nin terör örgütü adına kaçırılmasını sağladığı ve bu kişilerin alıkonulmasına neden olduğu iddia edilen Köse'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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