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‘Mavi Fularlılar’dan aşure yapımı ve dağıtımı

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini ‘Mavi Fularlılar’ olarak tanımlayan Vanlı kadınlar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure yapımı ve dağıtımı etkinliği düzenledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
‘Mavi Fularlılar’dan aşure yapımı ve dağıtımı

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini ‘Mavi Fularlılar’ olarak tanımlayan Vanlı kadınlar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure yapımı ve dağıtımı etkinliği düzenledi.


İslam dininde Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10’uncu günü Aşure günü olarak kabul ediliyor. Van yöresine ait yemek kültürüyle ilgili yaptıkları çalışmalarla gündeme gelen Mavi Fularlılar isimli kadın grubu da bu kez aşure yaptı. Kadınlar, yaptıkları aşureyi göçmen çocuklara ikram etti.


Yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi veren Mavi Fularlılar Grup Temsilcisi Nuran Demirhan, kadın grubu olarak Muharrem ayı dolayısıyla üçüncü aşure yapma ve dağıtma etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. İlkini 2017 yılında yaptıklarını ve artık geleneksel hale getirdikleri etkinlik kapsamında yapılan aşureyi daha önce yoksul ailelere, bakıma muhtaç insanlara ve kimsesiz çocuklara dağıttıklarını dile getirdi.


Aşurenin her yıl Muharrem ayının 10’uncu gününde yapıldığını anımsatan Hilal Dede ise, aşurenin Nuh Tufanından sonra gemide kalanların bütün yiyeceklerle hazırladığı bir çorba olduğuna inanıldığını, günümüzde ise tatlı olarak tüketildiğini söyledi. Kendilerinin de her yılın Muharrem ayının 10. gününde aşure yaptıklarını dile getiren Dede, yapılan aşurenin ihtiyaç sahiplerine ve komşulara dağıtıldığını kaydetti.


Mavi Fularlılar isimli kadın grubu tarafından yapılan 100 kişilik aşure, göçmen çocuklara dağıtıldı. Çocuklar da kendilerine aşure ikram eden Mavi Fularlılara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:48
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