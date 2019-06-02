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Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı’nda temizlik, bakım, onarım ve tamirat çalışmaları devam ediyor.

02 Haziran 2019 Pazar 15:54
Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı’nda temizlik, bakım, onarım ve tamirat çalışmaları devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı’nda temizlik çalışmaları devam ediyor. Şehrin Mavi Bayraklı plaj statüsüne sahip olan iki plaja temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım, onarım ve tamirat işlemlerinde sona gelindi. Atık Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler plajlarımızın temizlik işlemleri devam ediyor. Şuana kadar yapılan çalışmalarda Sahil Park plajımızın 500 metrelik alanına limandan kum çekildi. Rutin temizlik işlerinin devam ettiği plajlarda soyunma kabinleri, tuvaletler ve duşlarda onarım ve tamirat işlemleri tamamlandı. Bayram öncesi yapılan detaylı çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha temiz bir plaj hizmeti sunacağız” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:54
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