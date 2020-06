Mavi bayraklı Fener Plajı ve Suada açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, temiz ve ince kumlara ev sahipliği yapan mavi bayraklı Fener Plajı ile Suada Aquapark hizmete açtı. Fener Plajı ile Suada tesisinin temizliğinin yapılarak hizmete açıldığını ifade eden Anakent A.Ş. Genel Müdürü Fatih Karaçor, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında plajlarımız yeniden düzenlendi" dedi.

Samsun’un batısında yer alan 235 metre uzunluğunda 48 metre genişliğindeki mavi bayraklı Fener Plajı ile kentin doğusunda bulunan Suada Aquapark yeni deniz sezonu için hazırlandı. Temiz ve ince kumlara ev sahipliği yapan plaj ve yarı olimpik açık yüzme havuzu, aqua parkı, çocuk havuzu ile denizin içinde bir ada olan tesiste korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirler yerine getirildi.

Her iki tesiste de korana virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeler yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Anakent A.Ş. Genel Müdürü Fatih Karaçor, "Her zaman olduğu gibi bugün de önceliğimiz insan sağlığı. Tüm plajlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında yeniden düzenlendi ve fiziksel mesafe kurallarına göre bir kapasite belirlendi. Gün içinde plajlarda sık sık denetim yapılarak, sosyal mesafe kurallarına uymayan misafirlerimize uyarılar yapılacak. Gelen misafirlerimiz tarafından kullanılmak üzere içerisinde alkol bazlı el antiseptiği bulunan dezenfektan kutuları yerleştirdik. Tesisler boşaldıktan sonra da yeniden temizlenecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da Fener Plajımız sadece kadınlara hizmet verecek" diye konuştu.

Tesislere maskesiz kimsenin girmesine izin verilmeyeceğini dile getiren Genel Müdür Fatih Karaçor, her gelenin ateşinin ölçüleceğini söyledi. Diğer plajların da temizlik çalışmalarının sürdüğü, kısa sürede hizmete açılacağını ifade edildi.