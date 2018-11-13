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Mavi Balina yine can aldı! Trabzon'da lise öğrencisi intihar etti

16 yaşındaki Ahmet Kağan G., evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

13 Kasım 2018 Salı 10:55
Mavi Balina yine can aldı! Trabzon'da lise öğrencisi intihar etti

Dernekpazarı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Kağan G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu. Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G.'nin bugün toprağa verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:55
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