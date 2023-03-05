Mauro Icardi’den müjdeli haber

Geçen sezonu 13.sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef bu sene şampiyonluk. Liderlik koltuğunda oturan ve sergilediği performansla dikkatleri çeken Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Sezon başında Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, oyuncunun bonservisi konusunda çalışmalarına hız verdi.

Fransız basınında yer alan haberde, futbolcunun bonservisinin bulunduğu PSG'nin konuyla ilgili kararına yer verildi. PSG Teknik Direktönü Galtier geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız basını Icardi için PSG'nin 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia etti. PS'nin talebini kaçırmak istemeyen Galatasaray'ın hızla harekete geçtiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin Icardi'nin bonservisini daha düşük bir bedelle almak istediği ise gelen haberler arasında.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; bonservis konusunda Galatasaray'ın en büyük avantajı olarak Arjantinli futbolcunun tutumu olduğu belirtildi.

30 yaşındaki santrfor, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek Cim Bom'da kalmaya yeşil ışık yaktı. Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da "Beklenen anlaşma sağlandı" diye yorumlanıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol ve 6 asistle oynuyor. Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un en çok güvendiği isim olan Icardi, taraftarlarını da etkilemeye devam ediyor.