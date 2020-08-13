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Spor

Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:35:33 -
Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

ANKARA (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus'un 2017 yılında 20 milyon avro bedelle Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı.

Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 88 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

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