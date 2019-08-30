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Mattis'ten bomba itiraf: ABD müttefikleri olmadan yaşayamaz

ABD eski Savunma Bakanı James Mattis 'ABD müttefikleri olmadan yaşayamaz' diye konuştu.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:26
Mattis'ten bomba itiraf: ABD müttefikleri olmadan yaşayamaz

ABD eski Savunma Bakanı James Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin kilit ortaklarıyla yeniden bağlantı kurmaya çalıştığı G7 Zirvesi’nden hemen sonra ABD’nin müttefikleri olmadan yaşayamayacağını söyledi.

Wall Street Journal gazetesi, Mattis’in önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak Call Sign Chaos adlı kitabından alıntılar yaptı.

"Yalnız bir ABD, halkımızı ve ekonomimizi koruyamaz"

Kitabından alıntılara göre Mattis, Trump’ın izolasyonizm politikalarını eleştirerek, "Müttefikleri olan ülkeler gelişiyor, olmayanlar ise zayıflıyor. Yalnız bir ABD, halkımızı ve ekonomimizi koruyamaz” yorumunda bulundu.

Trump’la yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 2018’de istifa eden Mattis özellikle Suriye dosyasıyla ilgili, “Genellikle Deniz Kuvvetleri’nde şöyle söylenir: Savaşa girdiğinizde tüm arkadaşlarınızı silahlı hale getirin. Lider, risk anında bizim tarafımızda olan uluslara saygı gösteren sofistike bir strateji göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Mattis'in 3 Eylül’de piyasaya çıkması beklenen kitabından alıntılar, halefi olan ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in ilk basın toplantısından birkaç saat önce yayınlandı.

"Stratejik tavsiyelerim artık duyulmadığında istifa zamanı gelmişti"

Kitabında Savunma Bakanlığı’ndan istifasına da değinen Mattis, “Somut çözümlerim ve özellikle müttefiklerimizin güvenini korumak konusundaki stratejik tavsiyelerim artık duyulmadığında istifa zamanı gelmişti” ifadelerine yer verdi.

"Beni endişelendiren iç bölünme"

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı General James Mattis, kitabında ülkedeki iç bölünmeler konusunda da uyarıda bulunarak, “Bir asker olarak beni en fazla endişelendiren şey dışarıdaki rakiplerimiz değil, iç bölünmedir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 00:30
  1. James Mattis
  2. ABD
  3. ABD'nin müttefikleri
  4. Donald Trump
  5. G7 Zirvesi
  6. Call Sign Chaos

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