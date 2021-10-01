Matteo Guendouzi kimdir? Matteo Guendouzi nereli, hangi takımda oynadı?

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Matteo Guendouzi karşılaşma sonrasında, "Dengem bozuldu, hareket beni etkiledi, kesin penaltıydı. Kendimizi zorladık, özellikle 2. yarıda Türklerin hiçbir tehlikesi yoktu. İyi bir 90 dakika oynamış olsak da sonunda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken başka puanlar var." ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi kimdir?

Matteo Elias Kenzo Guendouzi 14 Nisan 1999 tarihinde Poissy, Fransa’da doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Guendouzi, futbol kariyerine 6 yaşındayken Paris Saint-Germain akademisinde başladı. 2014 yılında Paris'ten ayrıldı ve Lorient akademisine katıldı. Lorient B ekibiyle maçlara çıktıktan sonra 2016 yılında as takıma yükseltildi. 11 Temmuz 2018 tarihinde yaz transfer sezonunda Guendouzi Arsenal'e transfer oldu. Paris'te doğan Guendouzi, 20 yaş altına kadar Fransa'yı temsil etti. Kısmî olarak Faslı olan Guendouzi, 2017 yılında Fas teknik direktörü Hervé Renard'ın girişimiyle Fas millî takımını seçmeye çok yaklaştı. Ancak Guendouzi'nin babası Mart 2017'de Renard ile görüştükten sonra Guendouzi, Fransa'da kalmaya karar verdi. 2 Eylül 2019 tarihinde Guendouzi, Paul Pogba'nın sakatlığı nedeniyle ilk kez UEFA Euro 2020 elemelerindeki Arnavutluk ve Andorra için Fransa A millî takımına seçildi. Ancak iki maçta da forma giyemedi.