Matrix filminin gizemli kodları aslında suşi tarifiymiş

Bu dünyanın gerçek olmadığını sadece bir yazılım olduğunu bilen hikâyenin kahramanı Neo, filmin son sahnelerinde bu yeşil kodların her yerde aktığını görür.Seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler yardımıyla Matrix'in ne olduğunu anlar.

Matrix Filminin ortaya çıkmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen filmdeki semboller, mesajlar ve fikirler hala tartışılmaya, konuşulmaya ve ilgi çekmeye devam ediyor. Yapımcılar serinin dördüncü filmini hazırlamaya devam ederken bu yeşil kodlara ilişkin oldukça ilginç bir ayrıntıortaya çıktı.

İlk kez 2017'de CNET teknoloji haber sitesi tarafından ortaya konulan iddia yapımcılar tarafından doğrulandı ve japonca veya çince karakterlere benzeyen bu kodların bir Japon Suşi tarifleri kitabından alındığıbelirtildi.