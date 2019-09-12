Matlı: “Faiz indirimi bekliyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yüksek faizin, yatırım, üretim ve istihdamın önündeki en önemli engellerden olduğunu ve en kısa zamanda bankaların faiz indirimi ve yapılandırma sürecine girmesi gerektiğini açıkladı.

Bir süredir faizlerin geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ettiklerini belirten Matlı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni yönetimiyle arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve politika faizini düşürdüğünü, ancak bu hâliyle bile küresel rekabete uygun olmadığını dile getirdi. Matlı, “İş dünyası olarak Merkez Bankası’nın politika faizini indirmeye devam etmesini bekliyoruz. Enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun şartlar oluştu. Yüksek faiz, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerdir. Reel sektörün üzerindeki finansman yükünün daha da azaltılması gerekiyor" dedi.

Politika faizindeki indirim hakkında kamu bankalarının hızlı adımlar attığını belirten Matlı “Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında üyelerimize zorluk çıkarıyorlar" dedi.

Reel sektörün kan kaybettiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyu yakından takip ederek bankaların önünü açan düzenlemeyi hayata geçirdiğini, ancak özel bankaların hâlâbeklemede olduğunu dile getiren BTB Başkanı Özer Matlı, “Çerçeve sözleşme müzâkereleri aylardır devam ediyor. Kredi yapılandırmalarının hızla hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.