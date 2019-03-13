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MATİL’in yeni genel müdürü İbrahim Tozlu oldu

Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları’nın (MATİL A.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
MATİL’in yeni genel müdürü İbrahim Tozlu oldu

Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları’nın (MATİL A.Ş.) yeni Genel Müdürü İbrahim Tozlu oldu.



Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) tarafından test, AR-GE, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akradite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulan MATİL A.Ş.’nin yeni genel müdürü İbrahim Tozlu oldu.



İbrahim Tozlu kimdir?


1961 Gümüşhane doğumlu olan İbrahim Tozlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gümüşhane’de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Anabilim Dalı’nda, 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı.


1988 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda çalışma hayatına başladı. 1988 ile 2006 yılları arasında Erdemir’de sıcak haddehane ve levha haddehanesinde işletme mühendisi, baş mühendis ve müdürlük görevlerinde bulundu. Erdemir’de API, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, aşınmaya dayanıklı ve zırh çelikleri konularında proje çalışmalarında bulundu.


2009 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nda Ray Profil Haddehanesi Müdürü olarak çalışmaya başlamış olup, 2014 yılında itibaren Haddehaneler ve Teker Fabrikası Başmüdürü, 2017-2018 yılları arası Haddehaneler ve Tekerlek Fabrikası Direktörü olarak görev yaptı. Kardemir’de mantarı sertleştirilmiş uzun ömürlü ray üretimi, yüksek mukavemetli yapı profili üretimi, demir yolu tekerleği, tekerlek seti ve aks üretimi, yay çelikleri ve ön gerilmeli beton çelikleri ile ilgili tesis kurulumu, devreye alınması ve üretimleri konularında çalışmalarda bulundu.


Ayrıca; Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi (ARUS) ve Yapısal Çelik Derneği’nin de yönetim kurullarında görev yaptı. İngilizce bilen İbrahim Tozlu evli olup, dört çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
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