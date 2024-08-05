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Spor Mathieu Valbuena'dan sürpriz imza!
Spor

Mathieu Valbuena'dan sürpriz imza!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 21:52:00 -
Mathieu Valbuena'dan sürpriz imza!

Yunanistan ekiplerinden Athens Kallithea, 39 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'nın yeni takımı belli oldu.

Yunan ekiplerinden Athens Kallithea, 39 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Tecrübeli on numara, son olarak Apollon Limassol forması giyiyordu.

Fenerbahçe'de 2017-19 yılları arasında forma giyen Valbuena, 71 kez sarı lacivertli formayı giymiş ve 12 gol, 24 asist yapmıştı.

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