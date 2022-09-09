Galatasaray, Mathias Ross transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Mathias Ross kim kaç yaşında?

Mathias Ross kim kaç yaşında? Mathias Ross kariyeri

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde 1 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.

Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşıldığı kaydedilerek, "Buna göre her bir futbol sezonu için oyuncuya net 400 bin avro ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mathias Ross 15 Ocak 2001'de Danimarka'da dünyaya geldi.Altyapı kariyerine 2011'de başlayan Mathias Ross, 2018'de profesyonel kariyerine Aalborg BK ile geçti. Aalborg BK ile 104 maça çıkan Ross, 6 gol atıp 1 asist yaptı. 21 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Danimarka U21 takımı forması giyiyor.