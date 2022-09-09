  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mathias Ross kim kaç yaşında? Mathias Ross kariyeri
Spor

Mathias Ross kim kaç yaşında? Mathias Ross kariyeri

Galatasaray, Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen ile sözleşme imzaladı. Bu transferin ardından pek çok kişi 'Mathias Ross kim?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Mathias Ross hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-09-09 00:16:00 -
Mathias Ross kim kaç yaşında? Mathias Ross kariyeri

Galatasaray, Mathias Ross transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Mathias Ross kim kaç yaşında?

Mathias Ross kim kaç yaşında? Mathias Ross kariyeri

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde 1 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.

Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşıldığı kaydedilerek, "Buna göre her bir futbol sezonu için oyuncuya net 400 bin avro ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mathias Ross 15 Ocak 2001'de Danimarka'da dünyaya geldi.Altyapı kariyerine 2011'de başlayan Mathias Ross, 2018'de profesyonel kariyerine Aalborg BK ile geçti. Aalborg BK ile 104 maça çıkan Ross, 6 gol atıp 1 asist yaptı. 21 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Danimarka U21 takımı forması giyiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23