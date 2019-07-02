Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ile sözleşme imzaladı.

Chelsea, Hırvat milli futbolcu Mateo Kovacic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İki kulüp de Kovacic'in bonservis bedeline ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. Real Madrid'e gitmeden önce Inter ve Dinamo Zagreb kulüplerinde oynayan Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi.

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