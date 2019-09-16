Matematikte başarının sırrı! Anne-babalar dikkat

Uykunun öğrenme ve gelişme üzerindeki etkisine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar Duman, araştırmaların, matematik becerisi yüksek olan çocukların düzenli uyku uyuduklarını kanıtladığını söyledi.

2011 yılında İngiltere’de yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Doktor Seda Günhar Duman, bu araştırma için 11.178 çocuğun, doğumdan 7 yaşına kadar düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Çocukların sosyo-ekonomik koşullarının, demografik özelliklerinin, uyuma zamanlarının, aile rutinlerinin ve psikososyal çevrelerinin değerlendirildiğini ifade eden Dr. Duman, “Uyku düzeni olmayan ya da geç uyuyan çocukların okuma, matematik ve bilişsel fonksiyonlarında, düzenli uyku uyuyan çocuklara göre önemli ölçüde düşme tespit edildi. Araştırmayla uyku düzeni iyi olan çocukların matematik problemlerini daha kolay çözdükleri de kanıtlandı” dedi.

“Bir başka çalışma; bir hafta boyunca günde bir saat az uyumanın çocuğun okul başarısını azalttığını göstermiştir” diyen ve kaliteli uyuyamayan çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yaşandığını belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı şöyle devam etti:

“Yetersiz uyku, okula giden çocukların psikolojisini bozmakla birlikte, öğrenme becerilerini de olumsuz etkiliyor. Yaz tatiliyle başlayan düzensiz uyku süreci okul döneminde yerini düzenli uykuya bırakmalı. Derslerde verimliliği artırmak için uyku düzeni yeniden oluşturulmalı.”

GECE 10.00’DAN SONRA UYUMAK ÖĞRENME FONKSİYONLARINI BOZUYOR

Dr. Duman’a göre, okul çağı çocukları akşam saat 10.00’dan önce uyutulmalı çünkü uyumak için o saati kaçıran çocukların öğrenme fonksiyonları olumsuz etkileniyor. Bu nedenle aileler çocuklarını her zaman aynı saatte yatırıp, aynı saatte kaldırmalı.

ÖĞRENME UYKU SIRASINDA GERÇEKLEŞİYOR

Uyku, hem vücudun hem de beynin dinlenmesi için önemli. Aslında beyin uyanıkken olduğu kadar uykuda da çalışıyor. Gün içinde öğrenilen verilerin beyne işlenmesi uyku sırasında oluyor. Öğrenilen bilgileri birbiriyle ilişkilendirme, hafızaya yerleştirme ve öğrenilen verilerden doğru çıkarımlar yapabilme yetisi uykuda oluyor.

ÇOCUKLAR NEDEN UYUYAMAZ?

İyi bir uyku için gerekli ortamın hazırlanmasına rağmen bir türlü uyuyamayan çocukların fiziksel hastalıklar açısından değerlendirilmesini öneren Dr. Duman, çocuklarda uykusuzluğa neden olabilen hastalıklara da dikkat çekti:

“Solunum yolu problemleri (üst solunum yolu enfeksiyonu, alerjik rinit, astım, reaktif hava yolu, geniz eti büyümesi, uyku apnesi), kansızlık, gastroözofagial reflü, horlama, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, epilepsi, migren, depresyon, anksiyete, panik bozukluk obezite, huzursuz bacak sendromu gibi sorunlar çocuklarda uykusuzluğa yol açabilir. Bazı ilaçların da uykusuzluğa neden olabileceği unutulmamalı ve çocuğun doktoruyla iletişim halinde olunmalı. Ancak sebepsiz yere yorgun, haşarı, duyarsız, aşırı huysuz ya da tepkili olan, sosyal ve akademik başarısı sorunlu çocuklarda uyku kalitesine mutlaka bakılmalı ve bu çocuklara gerekirse uzman kontrolünde bir uyku rutini oluşturulmalı.”

ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI UYKUNUN OLMAZSA OLMAZLARI

İlkokul öncesi çocukların günde 11-13 saat, ilk ve orta öğretimdeki çocukların 10-11 saat, lise çağındaki çocukların ise en az 9 saat uyumasının ideal olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar Duman’ın çocuklarda kaliteli uyku için önerileri ise şu şekilde: