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Eğitim Matematik zekası ile görsel şölen
Eğitim

Matematik zekası ile görsel şölen

1'den 7'ye kadar rakamların farklı boyutlarda kesildiği kartonlarla yapılan Matematik bulmacası görenleri hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 23:56:00 - 2021-07-09 00:13:34

Sosyal medyada viral olan videoda, 1'den 7'ye kadar farklı boyutlarda kesilmiş rakamlar yer alıyor. Video kaydında yalnızca elleri görünen kişi, 7 farklı karton parçasını birbirinden farklı olarak dizerek bütün kombinasyonlarda parçacıkları birleştirip bütün haline getiriyor. O anları gösteren video kaydı, izleyenlere adeta bir Matematik şovu sunuyor.

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