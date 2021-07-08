Matematik zekası ile görsel şölen
1'den 7'ye kadar rakamların farklı boyutlarda kesildiği kartonlarla yapılan Matematik bulmacası görenleri hayran bıraktı.
Sosyal medyada viral olan videoda, 1'den 7'ye kadar farklı boyutlarda kesilmiş rakamlar yer alıyor. Video kaydında yalnızca elleri görünen kişi, 7 farklı karton parçasını birbirinden farklı olarak dizerek bütün kombinasyonlarda parçacıkları birleştirip bütün haline getiriyor. O anları gösteren video kaydı, izleyenlere adeta bir Matematik şovu sunuyor.