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Medya Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram paylaşımı
Medya

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram paylaşımı

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, WhatsApp'ın gizlilik ilkesi kararı sonrası çok sayıda kullanıcının Telegram'a geçme kararına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:43:00 -
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan Telegram paylaşımı

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyayı aktif kullanan bir isim.

Abdullah, WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılmasıyla ilgili tartışmaları takip ederken attığı tweet ile olay oldu.

Telegram kullanan Farah Zeynep Abdullah, herkesin bu yeni uygulamaya geçmesini ti'ye aldı.

Oyuncu, paylaşımında "Telegram artık kim geldi diye bildirim vermesen mi pvc cam dogr gokturk geldi demin" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'un bu paylaşımına beğeni yağdı.

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