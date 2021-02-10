Masumlar Apartmanı'nda yıkıcı karar! Naci...

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Salı akşamları buluşan Masumlar Apartmanı dizisinin 21. bölümü dün akşam yayınlandı. Duyguların karıştığı, zaman zaman da izleyicilerin göz yaşı döktüğü anlar yaşandı… En çok da Safiye’nin ilk dışarı çıkma macerası merak ediliyordu.

Ezgi Mola’nın müthiş bir başarıyla canlandırdığı Safiye, Naci’nin dışarı çıkma teklifini kabul ederek, hayatı için büyük bir adım attı. Safiye, çok güzel giyindi, süslendi ve kendine güveni geldi… Apartmanın kapısında beyaz atlı prensinin kendisini almasını beklemeye başladı…

Ancak bu güzel anlar, kötü bir şekilde bitecek. Çünkü hastalığı iyice artan Naci, Safiye’nin heyecanla kapının önünde beklediği anlarda evde yerde yatıyordu. Naci’ye ne olduğu merak ediliyor.

Naci’nin Safiye’yi kapının önünde bekletmesi izleyicilerin yüreklerine dokundu… Naci’nin düştüğü hal de gözyaşlarına neden oldu… Dizi hayranları ise senaristleri insafsızlıkla suçlayan yorumlarla sosyal medyayı şenlendirdi.

Naci karakteri öldü mü? İşte izleyiciler bunu çok merak ediyor. Ancak Tansel Öngel’in diziden ayrılması gibi bir durum şimdilik yok ama yakında gideceğini de herkes biliyor. Naci’nin ölümü bu şekilde olmaz diye düşünülüyor… Ancak senaristlerin ne yapacağı da belli olmaz..

Neşet Ertaş’ın da dediği gibi “Yazımı kışa çevirdin…” işte senaristlerin yaptıkları da bu. İzleyiciler büyük bir hevesle 21. bölümün başına oturdu ve Safiye’nin ilk dışarı macerasını izlemek için heyecanlıydı. Ancak bölümün finalinde yerde hareketsiz şekilde yatan Naci ve kapının önünde onu bekleyen Safiye görüntüsü birçok izleyicinin hevesini de kursağında bıraktı.

"Bunu bize yapma senarist"

Safiye’nin en mutlu gününde şayet Naci ölmüş olur ise dizi hayranlarının senaristlere yönelik tepkisi de bir hayli sert olacak gibi duruyor. Bir izleyici şöyle yazdı: “Safiye ile Naci’nin kavuşacağı gün eğer Naci öldüyse buradan senariste edeceğim sözlerle cehennemi garantilerim. Bunu bize yapmamış ol senarist.”

Dizi hayranları Naci’nin öldüğünü düşünerek böyle sert mesajlar yazıyor. Ancak senaryoda bu kadar kolay bir ölümün Naci için yazılmayacağını düşününler de var. Yani 22. yeni bölümden bir ters köşe bekleyen dizi takipçileri de bir hayli fazla.

Sosyal medyada Naci'nin ölümünün gerçekleştiği ve artık geri dönüşün olmadığını söyleyenler de bir hayli fazla. Yani senarist çok yıkıcı bir karar aldı ve izleyenler bu durumdan fazlasıyla etkilendi.